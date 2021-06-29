Лесбиянка отреклась от гомосексуальности и стала священником

Женщина нетрадиционной сексуальной ориентации с Ямайки уверовала в Бога, отреклась от гомосексуальности и готовится стать священником. Об этом сообщает Jamaica Star.

29-летняя Шина Хэнсон (Sheena Hanson), которую ранее местное ЛГБТ-сообщество считало «образцовой лесбиянкой», рассказала, что решение обратиться к Господу три года назад было «лучшим событием в ее жизни».

Женщина рассказала, что осознала себя лесбиянкой еще в школе. У нее было несколько неудачных романов с мальчиками, а в детстве она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны родственников мужского пола. После этого она влюбилась в девушку, они прожили вместе шесть лет и даже собирались пожениться.

Все изменилось в 2018 году, когда Хэнсон зашла в церковь. Женщина призналась, что явилась на богослужение в облегающем платье и навеселе. Однако, как только пастор начал произносить проповедь, Хэнсон расплакалась и прорыдала всю службу.

После этого женщина решила изменить свою жизнь и встать на путь служения Богу. Она призналась, что первые шаги были нелегкими. «Многие думают, что на тебя нисходит озарение и все старые желания исчезают сами собой, но это не так», — сказала Хэнсон.

Она рассказала, что некоторое время после обретения веры еще имела отношения с женщинами, однако позже отказалась от них. Сейчас Хэнсон живет одна, однако надеется вскоре встретить достойного человека и создать семью.

Многие старые друзья критиковали ее новый образ жизни, однако Хэнсон сказала, что возможность восстановить отношения с родителями, которые были прерваны из-за ее ориентации, намного важнее.

В среду, 30 июня, Хэнсон будет рукоположена в сан священника Ассамблеи Бога «Маяк» — одной из пятидесятнических церквей. Церемония состоится в ямайском Спениш-таун.

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