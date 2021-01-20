Девушка молилась вечерами и заработала 200 тысяч долларов на эротических фото

Религиозная жительница американского штата Коннектикут разбогатела на торговле своими эротическими фото. Об этом сообщает издание Daily Mail.

22-летняя Линдси Капуано (Lindsay Capuano) выросла в религиозной семье и училась в частной католической школе. Девушка по-прежнему молится каждый вечер и регулярно посещает церковь. «Бог будет любить вас, что бы ни произошло — этому меня учили и дома, и в школе, и церкви», — объясняет она.

В прошлом Капуано работала в католическом детском саду, но оставила это занятие, когда ее аккаунт на OnlyFans стал приносить серьезный доход. Этот онлайновый сервис, популярный у секс-работников, позволяет собирать подписку за доступ к публикуемым фотографиям и видео. Девушка выкладывает туда снимки, на которых она полуобнажена, и таким образом зарабатывает около шести тысяч долларов в день (442 тысячи рублей). Кроме того, у нее есть поклонники, которые часто дарят ей от одной до трех тысяч долларов (до 221 тысячи рублей).

Иногда Капуано исполняет просьбы подписчиков. «Я слышала все самые безумные запросы, какие можно выдумать, — говорит она. — Какие-то поклонники просили прислать им банки с водой, в которой я мылась, чтобы они могли ее выпить. А однажды кто-то хотел, чтобы я сняла на видео подмышки — и обещал за это приличные деньги. Я вежливо отказалась».

В 2018 году сообщалось, что бывший священник стал звездой гей-порно в 83 года. Он утверждает, что в старости его интимная жизнь стала лучше, чем была прежде.