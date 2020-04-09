Самодельное порно принесло несовершеннолетней девушке сотни тысяч фунтов

В Великобритании девушки зарабатывают сотни тысяч фунтов в год, торгуя эротическими фотографиями в платной социальной сети OnlyFans. Об этом рассказывается в документальном фильме Nudes4Sale, показанном британским телеканалом BBC Three.

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Одна из героинь фильма, 23-летняя Лорен, бросила офисную работу два года назад, когда обнаружила, что откровенные фотографии могут приносить на порядок больше денег. «Раньше я зарабатывала 20 тысяч фунтов в год (1,9 миллиона рублей), — рассказывает она. — А теперь у меня за месяц выходит больше».

Авторы фильма обнаружили, что заметной доле пользователей OnlyFans меньше 18 лет. По словам 17-летней Ханны, ей удалось зарегистрироваться в соцсети по документам совершеннолетней знакомой. Прежде чем обман раскрыли, она семь месяцев продавала самодельное порно через различные аккаунты. «Я зарабатывала что-то вроде 15 или 20 тысяч фунтов в месяц», — утверждает девушка.

В социальной сети OnlyFans создатели контента назначают ежемесячную плату, которую должны вносить подписчики за доступ к их постам. Поскольку правила соцсети не запрещают эротический контент, он пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников.

В марте лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Дохода, который приносит это занятие, хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.

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