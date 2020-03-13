Женщина заставила мужчин убирать ее квартиру и получила от них сотни фунтов

Лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар (Zoe Noir), рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Об этом пишет сайт Unilad.

Женщина утверждает, что в прошлом работала риелтором и получала неплохую зарплату. Несколько лет назад ей попалась статья о доминатрикс, в которой утверждалось, что этим ремеслом можно зарабатывать на жизнь. После прочтения она зарегистрировалась на сайте знакомств для любителей БДСМ.

В 2016 году британка уволилась с работы и поехала в Прагу перенимать секреты мастерства у профессиональных доминатрикс. После возвращения в Лондон она дала объявление о БДСМ-услугах и через два дня нашла первого клиента. Он делал уборку в ее квартире и поклонялся ее ногам, а она унижала его и брала за это деньги.

Дохода, который приносит это занятие, хватает ей, чтобы ни в чем себе не отказывать. За один сеанс, продолжающийся час, клиенты платят Нуар от 300 до 500 фунтов стерлингов (от 28 до 46 тысяч рублей). При этом ей не приходится ни обнажаться, ни вступать с ними в половую связь.

Клиенты делятся на два типа: 25-30-летние новички, часто оказывающиеся студентами и молодыми профессионалами, и опытные мазохисты под 40, которые не испытывают недостатка в средствах. Среди последних много предпринимателей и топ-менеджеров, в том числе женатых, отметила Нуар.

В 2018 году сообщалось, что в Нью-Йорке у профессиональной доминатрикс украли сумку со страпонами, зажимами для сосков и рабочей одеждой из кожаных ремней, которые стоили четыре тысячи долларов (около 300 тысяч рублей).

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