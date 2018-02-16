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БДСМ-госпожа нашла способ заставить клиентов уважать женщин

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Американская доминатрикс призналась, что заставляет клиентов читать ей о расизме и феминизме. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Работающая под псевдонимом «Госпожа Бархат» афроамериканка рассказала, что чувствует глубокое удовлетворение, когда заставляет белых мужчин читать книги о теории феминизма, написанные темнокожими писательницами.

По данным журналистов, у Госпожи Бархат есть магистерская степень, однако по какой специальности, не уточняется. Она начала подрабатывать доминатрикс два года назад, когда из-за проблем с деньгами ее чуть не выселили из дома.

По словам американки, клиенты ведут себя совсем иначе после сессий, а многие из них и вовсе «начали уважать женщин».
«Один из моих клиентов даже открыл организацию в поддержку темнокожих матерей-одиночек», — хвастается доминатрикс.

Она осознает, что оказывает услугу, но признается, что «получает очень многое от этой работы».

25 декабря сообщалось о британской доминатрикс, рассказавшей о своем заработке на Рождество. Женщина устраивает у себя дома БДСМ-вечеринку, на которой ее постоянные клиенты в костюмах эльфов выполняют всю домашнюю работу, терпят унижения и платят за час 250 фунтов стерлингов (примерно 19,5 тысячи рублей).

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