БДСМ-госпожу уволили из полиции в США

Новобранку полицейского участка в американском штате Нью-Джерси уволили после того, как стало известно о ее прошлом БДСМ-госпожи. Об этом сообщает New Jersey Local News.

Кристен Химан (Kristen Hyman) отстранили от работы из-за того, что в своей анкете для приема на работу она не указала, что ранее снималась в БДСМ-фильмах в роли доминатрикс в 2010-2012 годах. В полицейском управлении деятельность Химан посчитали недопустимой для сотрудника правоохранительных органов.

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Издание отмечает, что одной из главных причин для увольнения стала ложь девушки. Однако если бы она написала правду о своем прошлом, ее, возможно, все равно не приняли на службу, но хотя бы это было бы честно, сказал источник.

Химан отстранили от службы без выплаты заработной платы прямо перед ее выпуском из полицейской академии в июне прошлого года. Ей все-таки разрешили выпуститься, хотя не допустили до принятия присяги.

Дисциплинарное слушание началось в ноябре 2017-го и завершилось в среду, 7 февраля, решением о ее увольнении.

Окружной шериф Фрэнк Скиллари (Frank Schillari) сказал, что полностью согласен с решением отстранить Химан от работы. Адвокат девушки был недоступен, чтобы прокомментировать ситуацию.

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