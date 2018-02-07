Актер «50 оттенков серого» снялся в гомоэротичной версии фильма с пухлым комиком

Британский актер Джейми Дорнан, известный по главной роли Кристиана Грея в трилогии «Пятьдесят оттенков серого», снялся в ролике английского комика Джеймса Кордена. Видео опубликовано на YouTube-канале The Late Late Show with James Corden.

Клип представляет собой пародию на оригинальную БДСМ-драму. По сюжету, Корден приглашает «совершенно невинного» Дорнана в свою секретную комнату и «знакомит его с целым новым миром наслаждений». Внутри актеры начинают играть в паровозики.

В комментариях зрители отметили, что пропитанная гомоэротизмом пародия оказалась сексуальнее оригинала.

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