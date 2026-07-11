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01:21, 11 июля 2026Россия

Косачев рассказал о написанных кровью документах по завершению конфликта на Украине

Косачев: Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью и порохом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью и порохом в зоне специальной военной операции (СВО), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Он отметил, что в конечном итоге все решится за столом переговоров. «Документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

Как указал политик, договоренности, которые лягут в основу документов, будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. «Отличаться не в пользу Украины», — добавил он.

Ранее Косачев заявил, что устранение первопричин украинского конфликта не может быть компромиссом.

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