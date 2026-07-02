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05:57, 2 июля 2026Россия

В России высказались о возможных компромиссах по Украине

Сенатор Косачев: Устранение первопричин украинского конфликта не может быть компромиссом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев высказался о возможных компромиссах в урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Косачев подчеркнул, что Москва готова и к возобновлению переговоров, и к обсуждению комплекса вопросов по украинскому конфликту, и к поиску компромиссов. Однако их не может быть в устранении первопричин украинского конфликта.

«Моя личная убежденность, как гражданина Российской Федерации, по этим вопросам: соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации — никаких компромиссов быть просто не может», — заявил сенатор.

Ранее Косачев описал подходящего кандидата для переговоров с Евросоюзом. По его мнению, европейский переговорщик должен иметь достаточный авторитет к Европе, так и в России.

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