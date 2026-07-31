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12:45, 31 июля 2026 (обновлено: 13:01, 31 июля 2026)Мир

Раскрыты детали беспорядков с участием мигрантов в испанских городах в Африке

Maghreb Times: Полиция Сеуты и Мелильи применила силу против сотен нелегалов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

В испанских автономных городах Сеута и Мелилья на африканском побережье Средиземного моря произошли столкновения сил безопасности с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает портал Maghreb Times.

По информации издания, повышенная напряженность наблюдалась в районе пограничных переходов Бени-Ансар (Мелилья) и Баб-Себта (Сеута) с вечера 30 июля до утра 31 июля. Силы безопасности были вынуждены вмешаться, чтобы предотвратить попытки прорыва со стороны сотен молодых людей.

Указывается, что попытки полиции пресечь нарушения переросли в беспорядки и жестокие столкновения. Молодежь забрасывала стражей порядка камнями. В результате повреждены автомобили, несколько машин и автобусов подожжены, пострадало государственное и частное имущество. Для восстановления контроля в местах беспорядков развернули дополнительные силы.

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Ранее испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.

Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве, для помощи Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

Резкий рост числа переходов связан с решением Верховного суда Испании, запретившим немедленно возвращать в Марокко мигрантов, задержанных в море.

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