Малахов и Шурыгина стали героями пародии на «На 50 оттенков темнее»

В сети появилась пародия на трейлер популярной американской мелодрамы «На 50 оттенков темнее» с ведущим «Первого канала» Андреем Малаховым и 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной. Ролик был опубликован на YouTube-канале Konstantin TV и получил известность благодаря телепередаче «Пусть Говорят».

На видео, которое на момент написания заметки набрало 194 тысячи просмотров, Малахов «исполняет» роль сказочно богатого садиста Кристиана Грея, а Шурыгину изобразили его возлюбленной — студенткой Анастейшей Стил.

Материалы по теме С донышка постучали Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером

Ведущий подчеркнул, что ни он, ни редакция «Первого канала» не имеет никакого отношения к созданию ролика. «Это просто какие-то анонимные пассажиры взяли отрывки из передачи и видео из моего Instagram», — отметил он.

Диана Шурыгина — несовершеннолетняя жительницы Ульяновска, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил три года колонии. В конце января ее с отцом пригласили в передачу «Пусть говорят», после выпуска которой девушка обрела вирусную популярность в русском сегменте сети.