Юный натуралист напугал телеведущего редкими животными

Видео: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Сын австралийского натуралиста Стивена Ирвина 13-летний Роберт напугал ведущего американского телеканала NBC Джимми Фэллона редкими животными. Ролик опубликован на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

На видео, которое за две недели набрало более семи миллионов просмотров, юный натуралист знакомит Фэллона с карликовым крокодилом, краснохвостым удавом, двумя ленивцами, детенышем австралийского броненосца и его матерью. «Давай-давай, это восхитительно, отличная работа», — подбадривает Роберт ведущего, осмелившегося потрогать карликового крокодила.

В начале сентября 2006-го телеведущий-натуралист и автор многочисленных фильмов о природе Стив Ирвин, известный под псевдонимом «Охотник за крокодилами», погиб во время съемок фильма о подводном мире. 44-летнего борца за права животных хвостом ударил ядовитый скат.