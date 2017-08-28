В сеть утекли снимки обнаженной звезды «50 оттенков серого»

Хакеры опубликовали личные снимки актрисы Дакоты Джонсон, которая сыграла главную роль в фильме «50 оттенков серого». Об этом сообщает издание SC Magazine.

Неизвестные злоумышленники, ответственные за взлом аккаунтов многих звезд, слили в сеть десятки фотографий обнаженной актрисы.

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По данным издания, Джонсон «ужаснулась», узнав, что снимки с ее участием в компании с другой актрисой Эддисон Тимлин стали достоянием общественности.

Источник SC Magazine уточнил, что звезда «50 оттенков серого» намерена присоединиться к другим знаменитостям, которые намерены добиться удаления личных фото в суде.

22 августа в сети появились интимные фотографии поп-певицы Майли Сайрус и голливудской актрисы Кристен Стюарт, а также американской горнолыжницы Линдси Вонн и гольфиста Тайгера Вудса. Украденные снимки были опубликованы членами хакерской группировки Celeb Jihad.