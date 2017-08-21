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Коллективное изнасилование

Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров

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Фото: Getty Images

В середине августа неизвестные слили в сеть интимные снимки голливудской актрисы Энн Хэтэуэй. Звезда «Интерстеллара» стала очередной жертвой движения The Fappening, хотя фанаты остались разочарованными: Хэтэуэй уже снималась обнаженной в кино, так что ничего принципиально нового они не увидели. «Лента.ру» вспомнила истоки The Fappening и выяснила, почему обнародование пикатных фото звезд затянулось на годы, несмотря на громкие расследования и аресты.

«Эмма, ты следующая»

Совсем иной была реакция на мартовский слив снимков актрисы Эммы Уотсон, которая активно выступает за права женщин и не может похвастаться большим количеством сексуальных сцен на экране. Хакеры показали миру два видео и 123 фотографии обнаженной актрисы, преимущественно во время принятия ванны и примерки купальников. И оказалось, что мир ждал именно этого.

Буллинг Уотсон начался еще в 2014 году, когда в качестве традиционного анонса очередного слива пикатных фото в сети появился сайт Emma You Are Next. Правда, он либо оказался мистификацией, призванной пощекотать нервы Уотсон и раззадорить ее преданных «поклонников», осматривающих фото с церемоний на предмет наличия у актрисы нижнего белья, либо публикация снимков была отложена на целых три года из-за ареста одного из активистов онлайн-движения The Fappening Райана Коллинза.

Первый массовый взлом учетных записей знаменитостей случился в августе 2014 года. Событие получило название The Fappening от английских слов «fap» и «happening». До сих пор украденные снимки составляют основу классического блога The Fappening, хотя среди длинного списка фото и видео взломанных звезд попадаются «люди, похожие на генерального прокурора» — эротические фото с участием загримированных моделей. Тогда, в 2014-м, злоумышленники выложили часть снимков без цензуры, а часть пытались продать за биткоины.

The Fappening действовали по стандартной схеме: взлом телефона знаменитости и хранилища данных iCloud, получение доступа к снимкам, не предназначенным для публики, слив на имиджборды вроде 4chan и соответствующие ветки Reddit. Тотальный фэппенинг продолжается уже три года.

Первыми жертвами стали Дженнифер Лоуренс и Скарлетт Йохансон, позже список пополнили Аманда Сейфрид, Сьюки Уотерхаус, Розарио Доусон и Майли Сайрус. Последняя, к слову, совсем не расстроилась и даже подыграла троллям, снявшись в откровенной фотосессии у знатока тяжелой эротики старого панка Терри Ричардсона.

А вот многолетняя цель хакеров Эмма Уотсон расстроилась чрезвычайно. На звезду «Гарри Поттера» долгие годы наблюдался прямой запрос пользователей сети, переживавших развитие сексуальности вместе с взрослеющими героями саги. И все эти годы актриса терпела упражнения прессы в искусстве классного заголовка и нездоровую зацикленность аудитории на ее нижнем белье. В 2017-м, когда ей исполнились роковые для многих рок-звезд 27 лет, публика наконец получила желаемое.

Нужно больше фэппенинга

После реакции на первые сливы звезд киноиндустрии, испугавшихся за свою приватность, расследованием произошедшего занялось ФБР. Бюро быстро удалось раскрыть личность злоумышленника — им оказался 36-летний Райан Коллинз, добывавший фото звезд прямиком из их смартфонов в период между 2012-м и 2014 годами. Он был осужден на 18 месяцев, что, однако, не означало, что украденный массив фотографий больше нигде не всплывет.

Во время судебного процесса корпорация Apple заявила, что не причастна к произошедшему, ведь хранилища iCloud были взломаны не по ее вине.

Это косвенно подтвердил и обвиняемый по делу о второй волне фэппенинга Эдвард Маерчик. Он вымогал логины и пароли звезд, от имени Apple и Google рассылая им письма, ведущие на фишинговые сайты. Компании же порекомендовали своим пользователям использовать сложные пароли и двухфакторную идентификацию, чтобы исключить метод брутфорса, и были полностью оправданы как пострадавшие от мошенничества.

Примечательно, что несмотря на громкие судебные процессы площадки со звездной обнаженкой до сих пор работают. Дело том, что даже после ареста людей, непосредственно вымогавших личные данные знаменитостей, распространением добытых материалов занималась уже безликая и неподконтрольная армия анонимов. Содержание сайтов с сомнительным контентом — тоже прерогатива вездесущего анонимуса: закроется один ресурс — и тут же появится следующий.

Народ против голых и беззащитных

Сам феномен фэппенинга укладывается в четыре пункта. Во-первых, как правило, жертвы — относительно молодые и знаменитые женщины. Во-вторых, фэппенинг олицетворяет собой власть. Как и в случае с большинством преступлений на сексуальной почве — например, изнасилованием — причина кроется вовсе не в безудержной потребности удовлетворить инстинкт, а именно в ощущении безграничной власти над жертвой. Так и с фэппинингом: чувство, будто он способен раздеть знаменитость, даже не будучи режиссером с мировым именем, дает пользователю сознание собственной важности.

В-третьих, фэппенинг предоставляет возможность публичного осуждения, а это самый массовый способ снять напряжение. В его основе лежит излюбленная человечеством когнитивная ошибка, именуемая «иллюзией справедливого мира». Находясь во власти этого искаженного восприятия, человек уверен: если я буду делать все правильно, со мной не произойдет ничего плохого. Если же с кем-то произошло плохое — значит, этот кто-то плохо себя вел и будет наказан.

Фундаментальные ошибки атрибуции составляют корень зла в формировании общественного мнения, даже несмотря на то, что благодаря СМИ тезис «сама виновата» перестал быть утверждением и превратился в предмет для открытой дискуссии. Этот вопрос не только заставляет участников телевизионных ток-шоу рвать друг другу волосы, но и крепко задуматься о положении женщины в современном обществе.

И, в-четвертых, пользователи, интересующиеся фэппенигом, не просто дублируют запрос преступника — они его создают, и это самый важный момент во всей истории. Пользователи говорят: «Да, мы хотим видеть этих богатых сучек униженными и оскорбленными!» Единственный аргумент против публичных издевательств — традиционный тезис о том, что на месте Уотсон могла быть «ваша дочь, мать или сестра», то есть функция, а не человек.

Пока, приватность!

После первой волны фэппенинга стало ясно, что звезды вряд ли встретят понимание у рядовых пользователей, руководствующихся базовым принципом «зачем приличной девушке такие фотографии?», и что новых сливов не миновать. Среднестатистический потребитель пикантных звездных снимков считает, что раз женщина обнажалась для съемок — значит, нет ничего зазорного в том, чтобы сделать публичными и ее интимные фото.

Неудивительно, что за неимением звезд мирового масштаба в большом кинематографе местечковый аналог фэппенинга появился и в России. Им стал поиск и деанонимизация порноактрис с помощью приложения FindFace и базы «ВКонтакте». Создатели программы не видят здесь никаких этических противоречий.

Тем временем судебная история фэппенинга продолжается: теперь организованная группа хакеров, называющая свою миссию Celeb Jihad, отказывается изымать из сети мартовские фото Уотсон, юристы которой уже подготовили иск и готовы к очередной тяжбе. И неважно, что удалить что-либо из интернета по определению невозможно: звезды готовы идти на принцип. Как бы то ни было, The Fappennig вряд ли получится остановить арестами. Общественный запрос и реакция на запретное не оставляют сомнений: сливы продолжатся, а иски знаменитостей будут годами зависать в судах.

Анна Жавнерович

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