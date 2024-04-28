Женская сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по боксу в Белграде

Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу, проходящего в Белграде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представительницы страны одержали три победы на турнире. Юлия Чумгалакова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов, Дарима Сандакова — в весе до 70 килограммов, а Елена Гапешина — в весе до 81 килограмма. Еще семь россиянок взяли на турнире серебряные медали.

Ранее сообщалось, что во время награждения Чумгалаковой выключился российский гимн. Болельщики на трибунах допели его без музыки.

Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля, женщины выступления на соревнованиях окончили. Россияне выступают на этом турнире под флагом и с гимном страны.