Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Лечче
1:1
Завершен
Монца
Италия - Серия А|34-й тур
Бавария
2:1
Завершен
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|31-й тур
Манчестер Юнайтед
1:1
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Эвертон
1:0
Завершен
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|35-й тур
00:12, 28 апреля 2024Спорт

Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Женская сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по боксу в Белграде

Фото: IMAGO/Â©INPHO/Aleksandar Djorovi / Global Look Press

Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу, проходящего в Белграде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представительницы страны одержали три победы на турнире. Юлия Чумгалакова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов, Дарима Сандакова — в весе до 70 килограммов, а Елена Гапешина — в весе до 81 килограмма. Еще семь россиянок взяли на турнире серебряные медали.

Ранее сообщалось, что во время награждения Чумгалаковой выключился российский гимн. Болельщики на трибунах допели его без музыки.

Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля, женщины выступления на соревнованиях окончили. Россияне выступают на этом турнире под флагом и с гимном страны.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан рекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию. Что происходит на границе?

      Стало известно о рычагах влияния США на Украину

      Женская сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

      Семье умершего на Кубе канадца по ошибке направили гроб с телом россиянина

      Российские военные сбили три украинских дрона в Брянской области

      В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

      Американский экс-подполковник заявил о бесполезности новой помощи США Киеву

      Макрон раскрыл возможные последствия капитуляции Украины

      Экс-разведчик рассказал об отношении французской армии к России

      Ученый заявил о разгадке тайны смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше