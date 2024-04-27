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22:03, 27 апреля 2024Спорт

На награждении выигравшей чемпионат Европы по боксу россиянки выключился гимн

На награждении чемпионки Европы по боксу россиянки Чумгалаковой выключился гимн

Фото: Belkin Aleksey / Global Look Press

Гимн России выключился во время награждения россиянки Юлии Чумгалаковой, выигравшей чемпионат Европы по боксу в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

После остановки гимна зрители допели его без музыки. В этот момент россиянка не смогла сдержать слез. «Меня ничего не сбило, мы всем залом допели гимн. Я рада стать чемпионкой Европы. Мы готовились и выполнили то, что планировали», — заявила спортсменка.

Чумгалакова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов. В финале она победила представительницу Сербии Кристину Варгу. Для россиянки это вторая золотая медаль континентальных первенств. Ранее она выигрывала чемпионат Европы-2019 в той же весовой категории.

Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля. Россияне выступают на этом турнире под флагом и с гимном страны.

Ранее российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду в Париже. Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус.

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      Алексей Гусев
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