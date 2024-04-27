На награждении выигравшей чемпионат Европы по боксу россиянки выключился гимн

На награждении чемпионки Европы по боксу россиянки Чумгалаковой выключился гимн

Гимн России выключился во время награждения россиянки Юлии Чумгалаковой, выигравшей чемпионат Европы по боксу в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

После остановки гимна зрители допели его без музыки. В этот момент россиянка не смогла сдержать слез. «Меня ничего не сбило, мы всем залом допели гимн. Я рада стать чемпионкой Европы. Мы готовились и выполнили то, что планировали», — заявила спортсменка.

Чумгалакова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов. В финале она победила представительницу Сербии Кристину Варгу. Для россиянки это вторая золотая медаль континентальных первенств. Ранее она выигрывала чемпионат Европы-2019 в той же весовой категории.

Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля. Россияне выступают на этом турнире под флагом и с гимном страны.

Ранее российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду в Париже. Отечественные спортсмены не выступят на отборочных турнирах из-за необходимости получать нейтральный статус.