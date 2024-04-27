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00:34, 28 апреля 2024Россия

В Германии раскрыли подробности о расследовании по «Северным потокам»

Депутат Котре: власти ФРГ препятствуют расследованию подрывов «Северных потоков»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре прокомментировал ход расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

Котре раскрыл подробности о расследовании по «Северным потокам» и подчеркнул, что власти Германии препятствуют этому процессу. Он также призвал приветствовать предложение Китая о проведении международного расследования диверсий на трубопроводах под руководством ООН.

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«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», — отметил политик.

Ранее МИД Германии ушел от ответа на призыв Китая расследовать взрывы на «Северных потоках». «Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором», — отметили в ведомстве.

3 апреля Генпрокуратура России направила Германии запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северные потоки».

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      Марина Совина
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