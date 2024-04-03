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09:16, 3 апреля 2024Силовые структуры

Генпрокуратура запросила у США и Европы данные о расследовании терактов в России

Генпрокуратура направила США и Европе запросы по терактам в России и на «СП»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» («СП»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Запрос о сотрудничестве с компетентными органами этих стран был направлен после изучения представленных материалов из обращения парламентариев Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, а также философа Александра Дугина и бывшего депутата Рады Андрея Деркача.

В Генпрокуратуре надеются на добросовестность иностранных партнеров при рассмотрении российского запроса и исполнении обязательств по расследованию и предоставлении информации, возложенных на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Также в ведомстве призвали зарубежных коллег исключить политический характер во взаимодействии с Россией.

Аналогичный запрос о расследовании западного следа в совершенных на территории страны терактах депутаты направили в Следственный комитет России.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске готовила группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) при содействии Службы безопасности Украины. По его словам, к организации преступления причастны спецслужбы США и Великобритании.

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      Любовь Ширижик
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