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15:50, 26 марта 2024Силовые структуры

Директор ФСБ раскрыл новые данные о теракте в «Крокусе». Он заявил, что за нападением стоят США, Британия и Украина

Бортников назвал фактом намерение террористов из «Крокуса» сбежать на Украину
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске готовила группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Содействовала радикальным исламистам Служба безопасности Украины (СБУ).

По словам Бортникова, Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке. «То, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно», — подчеркнул он.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Директор ФСБ призвал признать СБУ террористической организацией после произошедшего в Красногорске.

Надо это делать, конечно, да. Я считаю, что это основание. Не только считать, но и принимать соответствующие решения

Александр Бортниковдиректор ФСБ

США и Великобритания причастны к событиям в «Крокусе»

Комментируя расследование теракта, Бортников отметил, что к организации преступления причастны спецслужбы США и Великобритании, а также Главное управление разведки (ГУР) Украины.

«Мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем, это общая информация, но есть и уже определенные наработки», — отметил он, добавив, что ФСБ со спецслужбами дружественных государств выявляет всех участников теракта.

В связи с этим глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является законной целью для Вооруженных сил России. Бортников отметил, что в данном перечне оказываются все, кто совершает преступления против Москвы.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бортников раскрыл цели теракта в «Крокусе»

Теракт в концертном зале был необходим западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе, заявил Бортников. По его словам, таким образом они хотели раскачать ситуацию в России.

В Киеве террористов готовы были встречать как героев, отметил директор ФСБ, подчеркнув тот факт, что преступники намеревались скрыться именно на территории Украины.

По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали… Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев

Александр Бортниковдиректор ФСБ

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Все исполнители теракта были задержаны в Брянской области — они пытались выехать на автомобиле за границу России.

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      Варвара Кошечкина
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