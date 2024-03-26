Главу ГУР Украины назвали законной целью для ВС России

Директор ФСБ Бортников: глава ГУР Буданов является законной целью для ВС России

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, его слова передает ТАСС.

«Глава ГУР Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России», — заявил Бортников.

Ранее он заявлял о необходимости признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

По его словам, между СБУ и «Исламским государством» (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в России террористическая организация) существует связь в подготовке нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта.