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15:17, 26 марта 2024Бывший СССР

Главу ГУР Украины назвали законной целью для ВС России

Директор ФСБ Бортников: глава ГУР Буданов является законной целью для ВС России
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, его слова передает ТАСС.

«Глава ГУР Буданов является законной целью для ВС РФ, как и все, кто совершают преступления против России», — заявил Бортников.

Ранее он заявлял о необходимости признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

По его словам, между СБУ и «Исламским государством» (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в России террористическая организация) существует связь в подготовке нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта.

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      Валентин Карант
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