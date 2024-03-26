Силовые структуры
Директор ФСБ заявил о связи СБУ и ИГИЛ в подготовке нападения на «Крокус»
Директор ФСБ заявил о подготовке атаки на «Крокус» радикалами-исламистами
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» готовили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ФСБ, теракту содействовала Служба безопасности Украины (СБУ).