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12:25, 23 марта 2024Силовые структуры

Террористы из «Крокуса» собирались прорваться на Украину

Shot: задержанные террористы хотели пересечь границу с Украиной

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Четверо задержанных по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» хотели пересечь границу с Украиной и укрыться в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у предполагаемых террористов был обозначен примерный «квадрат», где можно было скрыться от силовиков и встретиться с подельниками. Однако они не могли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.

Ранее ФСБ сообщила, что подозреваемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» были задержаны с разницей в несколько часов. По убеждению ведомства, нападение на концертный зал в Красногорске было тщательно спланировано.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта.

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      Олеся Мицкевич
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