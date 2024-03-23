Террористы из «Крокуса» собирались прорваться на Украину

Shot: задержанные террористы хотели пересечь границу с Украиной

Четверо задержанных по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» хотели пересечь границу с Украиной и укрыться в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у предполагаемых террористов был обозначен примерный «квадрат», где можно было скрыться от силовиков и встретиться с подельниками. Однако они не могли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.

Ранее ФСБ сообщила, что подозреваемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» были задержаны с разницей в несколько часов. По убеждению ведомства, нападение на концертный зал в Красногорске было тщательно спланировано.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта.

