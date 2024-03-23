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11:57, 23 марта 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла детали задержания четырех подозреваемых после теракта в «Крокусе»

ФСБ: террористов из «Крокуса» задержали под Брянском с разницей в пару часов

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали четырех подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» с разницей в пару часов. Такие детали раскрывает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По заявлению ФСБ, нападение на концертный зал в Красногорске было тщательно спланировано. Сейчас ведомство ведет работу по выявлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании четырех подозреваемых недалеко от границы с Украиной. По данным Telegram-канала Mash, автомобиль с предполагаемыми террористами перевернулся на 376-м километре Киевского шоссе около деревни Хацунь Карачевского района.

Террористический акт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта.

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      Олеся Мицкевич
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