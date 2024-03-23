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11:07, 23 марта 2024Силовые структуры

Один из задержанных под Брянском в связи с терактом в «Крокусе» получил ранение

Одного из задержанных в связи с терактом в «Крокусе» везут в больницу, он ранен

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один из задержанных в Брянской области в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» ранен, сейчас его везут в больницу. Второго мужчину задержали в лесу — он пытался сбежать от спецслужб, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, силовики прострелили колеса автомобиля, на котором передвигались предполагаемые террористы. Водитель попытался скрыться, но его машина перевернулась на 376-м километре Киевского шоссе около деревни Хацунь Карачевского района. Из салона выбежали трое и направились в лес. Одного мужчину задержали на месте, второго спустя некоторое время нашли в лесу.

В своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о найденных в салоне Renault пистолете «ПМ», магазине к автомату «АКМ» и паспортах граждан Таджикистана.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта.

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