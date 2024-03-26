Директор ФСБ заявил о готовности Украины встречать террористов из «Крокуса»

Бортников: на Украине хотели встречать террористов из «Крокуса» как героев

На Украине хотели встречать террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», как героев. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости

«Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали… Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев», — сказал Бортников.

Также глава ФСБ заявил, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» готовили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). По его словам, теракту содействовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, травмы получили до 360 человек.