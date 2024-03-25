Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

Количество жертв теракта в подмосковном «Крокусе» увеличилось до 144 человек

Количество жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 144 человек. Об этом сообщило издание Baza со ссылкой на источник в Telegram-канале.

По сведениям издания, еще 97 человек продолжают оставаться в больницах.

До этого министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что пострадавших в состоянии различной степени тяжести разместили в медучреждениях Москвы и Подмосковья, а также в федеральных центрах.

До этого Baza выяснила, что за ночь на месте теракта удалось обнаружить 17 фрагментов тел.

Еще раньше три торговых центра «Вегас» холдинга «Крокус» с понедельника, 25 марта, приостановили работу.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.