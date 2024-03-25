Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» в больницах и стационарах остаются 97 пострадавших

После теракта в «Крокус Сити Холле» в больницах и стационарах остаются 97 человек. Число госпитализированных назвала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, пишет ТАСС.

По ее словам, пострадавших в состоянии различной степени тяжести разместили в больницах Москвы и Подмосковья, а также в федеральных центрах.

В свою очередь, Baza сообщила, что число жертв теракта достигло 144. Официально эти данные не подтверждены.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Нападавшие открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли здание. Все подозреваемые задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.