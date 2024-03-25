Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 25 марта 2024Россия

Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» в больницах и стационарах остаются 97 пострадавших

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

После теракта в «Крокус Сити Холле» в больницах и стационарах остаются 97 человек. Число госпитализированных назвала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, пишет ТАСС.

По ее словам, пострадавших в состоянии различной степени тяжести разместили в больницах Москвы и Подмосковья, а также в федеральных центрах.

В свою очередь, Baza сообщила, что число жертв теракта достигло 144. Официально эти данные не подтверждены.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Нападавшие открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли здание. Все подозреваемые задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Власти подтвердили обнаружение дрона с бомбой возле нефтезавода под Самарой

      Таксист-мигрант наехал на женщину в Москве и попытался скрыться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше