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07:21, 25 марта 2024Россия

Фельдшер рассказала о работе первых прибывших к «Крокусу» медиков

Фельдшер: первые прибывшие к «Крокусу» врачи распределяли большое число раненых

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Первые врачи, которые прибыли к месту теракта в «Крокусе» в Подмосковье, столкнулись с тем, что им приходилось в экстренном режиме распределять большое число пострадавших. Об этом рассказала фельдшер Олеса Машукова, ее слова передают «Известия».

По ее словам, один мужчина в шоковом состоянии после выхода из концертного зала рассказывал, как террористы расстреливали людей, которые находились рядом с ним. У пострадавшего были прострелены оба предплечья, рассказала фельдшер, предположив, что мужчина закрывался руками от летевших в него пуль.

«Лично у меня не было страха, я вообще не боялась. Нужно было бы пойти дальше — пошла бы дальше. Пошла бы внутрь, в "Крокус", помогала бы тем людям. Потому что понимаю, что людям нужна помощь, что они беззащитны. И в большой степени от нас зависит, выживут они или нет», — рассказала женщина.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин.

По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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