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15:37, 23 марта 2024Россия

Путин заявил о подготовке на Украине «окна» для побега стрелков из «Крокуса»

Путин: на Украине подготовили «окно» для побега террористов из «Крокуса»

Кадр: Telegram-канал Mash

Для террористов, которые устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити холл» в Подмосковье, подготовили «окно» для побега на Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, задержаны четверо исполнителей теракта, которые после нападения на автомобиле пытались скрыться в сторону Украины. Сейчас спецслужбы работают для выявления пособников террористов, следствие сделает все, чтобы установить все детали теракта, подчеркнул Путин.

«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — сказал президент.

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      Анастасия Шейкина
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