Число погибших при теракте в Крокусе выросло до 150

112: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 150 человек

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 150 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

По их информации, эта цифра неокончательная, количество погибших будет возрастать. По данным источников Telegram-канала Baza, количество погибших составило 143 человека.

Ранее Минздрав опубликовал обновленный список жертв теракта. В нем числился 41 человек. Кроме того, были опубликованы имена 107 госпитализированных.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером в пятницу, 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать толпу зрителей. Затем прозвучали несколько взрывов и начался пожар.