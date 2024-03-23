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13:58, 23 марта 2024Россия

Число погибших при теракте в Крокусе выросло до 150

112: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 150 человек
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал 112

При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 150 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

По их информации, эта цифра неокончательная, количество погибших будет возрастать. По данным источников Telegram-канала Baza, количество погибших составило 143 человека.

Ранее Минздрав опубликовал обновленный список жертв теракта. В нем числился 41 человек. Кроме того, были опубликованы имена 107 госпитализированных.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером в пятницу, 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание и начали расстреливать толпу зрителей. Затем прозвучали несколько взрывов и начался пожар.

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      Мария Черкасова
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