Минздрав дополнил список погибших после теракта в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 41 погибшего в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Московской области дополнил список погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующий документ появился на официальном сайте ведомства.

В списке погибших числятся 41 человек.

Ранее стало известно, что состояние 16 раненных в «Крокус Сити Холле», среди которых один ребенок, крайне тяжелое. 44 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах 107 человек. Предварительно, 32 потерпевших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» в Подмосковье вечером 22 марта. Возбуждено уголовное дело.