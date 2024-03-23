Силовые структуры
Стало известно о состоянии раненных в «Крокус Сити Холле»
РИА: состояние 16 раненных в «Крокус Сити Холле» крайне тяжелое
Состояние 16 раненных в «Крокус Сити Холле», среди которых один ребенок, крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 44 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах 107 человек. Предварительно, 32 потерпевших получили медицинскую помощь амбулаторно.
Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта.