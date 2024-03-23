Стало известно о состоянии раненных в «Крокус Сити Холле»

РИА: состояние 16 раненных в «Крокус Сити Холле» крайне тяжелое

Состояние 16 раненных в «Крокус Сити Холле», среди которых один ребенок, крайне тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 44 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах 107 человек. Предварительно, 32 потерпевших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта.