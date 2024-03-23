ФСБ сообщила Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в «Крокусе»

Глава ФСБ сообщил Путину об 11 задержанных в связи с терактом в «Крокусе»

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил глава ФСБ, среди них находятся четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. В настоящее время ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.

