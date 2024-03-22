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22:18, 22 марта 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о 40 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ: предварительно 40 человек погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Более 100 человек пострадали.

Группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. В столице был введен план «Сирена».

Позже стало известно о заминированном автомобиле на парковке концертного зала. Его оцепили.

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      Олеся Мицкевич
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