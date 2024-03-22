Стало известно о заминированном автомобиле на парковке «Крокус Сити Холла»

«112»: предварительно, автомобиль террористов стоит заминированным на парковке

Предварительно, автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Машину оцепили.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.