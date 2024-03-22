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21:13, 22 марта 2024Силовые структуры

Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?

В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, сообщают о десятках погибших и раненых

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Москве перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.

Факт стрельбы подтвердил концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский. Мужчина также рассказал, что на данный момент всех зрителей эвакуировали из зала, люди находятся на улице.

Говорят, была стрельба в зале, кровь. Я этого не видел. Я на улице нахожусь, нас выгнали. Говорят, стреляли в зале.

Концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский

Стрельбу в Crocus City Hall устроили несколько мужчин

По данным РИА Новости, стрельбу в Crocus City Hall открыли трое мужчин в камуфляжной форме. Двое стрелков попали на видео.

По данным источника Mash, на кадрах видны первые секунда атаки стрелков на посетителей концертного зала. Двое мужчин в камуфляжной форме открыли огонь по толпе. В то же время позже Mash опубликовал запись, на кадрах которой пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Crocus City Hall, загнанных в угол, из автоматов.

О том, что нападавших — пятеро, также сообщил один из очевидцев. По его словам, террористы хорошо вооружены и подготовлены.

В результате нападения погибло до 40 человек

По данным Telegram-канал Baza, погибли 12 человек. Еще 35 человек, по данным источника, пострадали.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщает, что при атаке на Crocus City Hall примерно 50 человек пострадали и 40 человек погибли.

В Crocus City Hall произошел взрыв и начался пожар

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в здании Crocus City Hall произошел взрыв. К месту ЧП стягиваются бойцы СОБР и ОМОН, поднятые по тревоге.

Начавшийся в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье пожар попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash. На кадрах, снятых из окна одного из соседних домов, видно обширный пожар на крыше комплекса.

Для тушения Crocus City Hall в настоящее время направлены вертолеты.

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      Владимир Шарапов
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