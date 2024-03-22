Кадыров отреагировал на стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Глава Чечни Кадыров назвал стрельбу в «Крокус Сити Холле» гнусным терактом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал стрельбу в «Крокус Сити Холле» гнусным терактом и принес соболезнования родным и близким пострадавших. Об этом политик написал в Telegram.

Кадыров добавил, что осуждает подобные акты насилия и жестокости, направленные против мирных граждан. Он подчеркнул, что такие действия нарушают основные принципы человечности и гуманизма. «Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми», — заявил глава Чечни.

Он заверил, что ответственные органы в самое короткое время выявят причастных и привлекут к ответственности. По мнению Кадырова, меры против террористов должны быть самыми жесткими и суровыми.

Ранее стало известно, что число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле» выросло до 130.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар. Предварительно, 40 человек спасти не удалось.