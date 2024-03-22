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21:41, 22 марта 2024Россия

Первые пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» поступили в больницы

Минздрав: пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» госпитализированы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первые пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» госпитализированы, их доставили в больницы Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава России Алексея Кузнецова.

«Первые пострадавшие при теракте в здании "Крокус Сити Холла" в Москве начали поступать в медицинские учреждения», — отметил он.

По словам Кузнецова, оказание помощи пострадавшим во время стрельбы взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что число пострадавших в «Крокус Сити Холле» выросло до 130 человек.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

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      Марина Совина
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