Очевидец рассказал о хорошо подготовленных террористах в «Крокус Сити Холле»

Очевидец: террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», вооружены АКМ

Террористы, напавшие на «Крокус сити холл», хорошо вооружены и подготовлены. Об этом рассказал очевидец Telegram-каналу Mash.

По его словам, напавших пятеро, они бородатые и обученные боевики. Очевидец рассказал, что террористы убили охранников у входа в здание, а затем заблокировали проход. Напавшие вооружены автоматами Калашникова, несут на себе разгрузки с боеприпасами. У двоих рюкзаки, в которых может быть зажигательная смесь.