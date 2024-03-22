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21:19, 22 марта 2024Силовые структуры

Очевидец рассказал о хорошо подготовленных террористах в «Крокус Сити Холле»

Очевидец: террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», вооружены АКМ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Террористы, напавшие на «Крокус сити холл», хорошо вооружены и подготовлены. Об этом рассказал очевидец Telegram-каналу Mash.

По его словам, напавших пятеро, они бородатые и обученные боевики. Очевидец рассказал, что террористы убили охранников у входа в здание, а затем заблокировали проход. Напавшие вооружены автоматами Калашникова, несут на себе разгрузки с боеприпасами. У двоих рюкзаки, в которых может быть зажигательная смесь.

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      Любовь Ширижик
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