Стало известно о возможном бегстве четверых преступников из «Крокус Сити Холла»

Baza: четверо преступников скрылись с места преступления в «Крокус Сити Холле»

Четверо из пяти нападавших, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», могли скрыться с места преступления. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По данным источника, сейчас сотрудники спецслужб проверяют информацию о возможном бегстве четверых преступников из «Крокус Сити Холла».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руках автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.