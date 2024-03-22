Shot: в Москве введен план «Сирена»

В Москве введен план «Сирена». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, собирают личный состав полиции для усилений.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

