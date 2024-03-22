Появился первый список выживших при теракте в «Крокус Сити Холле»

«112» опубликовал список пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Появился первый список пострадавших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Имена выживших при теракте в концертном зале опубликовал Telegram-канал «112».

В списке восемь человек, в том числе четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 28 до 47 лет, а также 12-летний ребенок, пол которого не уточняется.

Ранее Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщил, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», предварительно, пострадали 100 человек, еще 40 спасти не удалось.

Вечером 22 марта группа людей, одетых в камуфляж, открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, которых очевидцы описали как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар. Также появилось видео со стрельбой нападавших по посетителям.