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22:16, 22 марта 2024Россия

Появилось видео со стрельбой напавших на «Крокус Сити Холл» по людям

Readovka опубликовала видео со стрельбой по людям в «Крокус Сити Холле»

Появилось новое видео из зала «Крокус Сити Холла», на котором видна стрельба напавших на концертный зал по людям. Видео публикует издание Readovka.

На кадрах видны минимум трое напавших, одетых в камуфляж. «Люди пытались прятаться за сиденьями, но, вероятно, это было бессмысленно», — поясняет канал.

Ранее стало известно, что число пострадавших возросло до 140 человек. Также площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3000 квадратных метров.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и начался пожар.

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      Антон Похиляк
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