Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек

112: число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140

Число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек, заявляет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Также канал сообщил, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пострадали примерно 50 человек.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар.

Издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши из-за распространившегося огня. При этом пожарные пока не могут приступить к тушению из-за того, что напавшие, вероятно, остаются в здании.