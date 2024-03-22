Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 22 марта 2024Россия

Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек

112: число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек, заявляет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Также канал сообщил, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пострадали примерно 50 человек.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар.

Издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши из-за распространившегося огня. При этом пожарные пока не могут приступить к тушению из-за того, что напавшие, вероятно, остаются в здании.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о 40 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

      Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

      Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

      Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»

      Охранник «Крокус Сити Холла» рассказал подробности нападения

      Стало известно о состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

      Названо вооружение открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

      Стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении теракта

      Володин призвал уничтожить устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» выродков

      В офисе Зеленского отвергли причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше