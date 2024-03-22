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21:09, 22 марта 2024Россия

Пожар охватил треть «Крокус Сити Холла»

ТАСС: около трети здания комплекса «Крокус Сити Холл» охвачена пожаром

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Около трети здания концертного комплекса «Крокус Сити Холл» охвачена пожаром, пишет ТАСС.

Корреспондент агентства также уточняет, что из здания идет густой черный дым, на место прибывают дополнительные силы пожарных.

Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши из-за распространившегося огня. При этом пожарные пока не могут приступить к тушению из-за того, что напавшие, вероятно, остаются в здании.

Также добавляется, что эвакуирован соседний ТЦ «Вегас».

Ранее Shot сообщил, что группа вооруженных людей, напавших на «Крокус Сити Холл», состоит как минимум из пяти человек.

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      Антон Похиляк
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