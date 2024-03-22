Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:41, 22 марта 2024Силовые структуры

ДПС перекрыла дороги вблизи «Крокус Сити Холла»

Ведется розыск четверых мужчин в камуфляже, которые могли скрыться из «Крокуса»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ведется розыск четверых мужчин в камуфляже, которые могли скрыться из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает издание Baza.

Сотрудники ДПС перекрывают дороги.

Бойцы СОБР начали штурм здания.

Группа вооруженных террористов забаррикадировались внутри. По другим данным, четверо из них могли скрыться, бросив оружие и смешавшись с толпой эвакуированных, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, однако их оружие и одежда пока не найдены.

Пожарные бригады приступили к тушению здания. Привлечены вертолеты. Также спасатели вошли внутрь в поисках оставшихся людей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

      Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

      Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»

      Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Охранник «Крокус Сити Холла» рассказал подробности нападения

      Стало известно о состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

      Стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении теракта

      Володин призвал уничтожить устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» выродков

      Названо вооружение открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

      Появилось видео со стрельбой напавших на «Крокус Сити Холл» по людям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше