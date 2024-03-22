ДПС перекрыла дороги вблизи «Крокус Сити Холла»

Ведется розыск четверых мужчин в камуфляже, которые могли скрыться из «Крокуса»

Ведется розыск четверых мужчин в камуфляже, которые могли скрыться из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает издание Baza.

Сотрудники ДПС перекрывают дороги.

Бойцы СОБР начали штурм здания.

Группа вооруженных террористов забаррикадировались внутри. По другим данным, четверо из них могли скрыться, бросив оружие и смешавшись с толпой эвакуированных, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, однако их оружие и одежда пока не найдены.

Пожарные бригады приступили к тушению здания. Привлечены вертолеты. Также спасатели вошли внутрь в поисках оставшихся людей.