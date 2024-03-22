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21:36, 22 марта 2024Силовые структуры

Начался штурм «Крокус Сити Холла»

СОБР начал штурм здания «Крокус Сити Холл»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бойцы СОБР начали штурм здания «Крокус Сити Холла», сообщает Telegram-канал Mash.

Группа вооруженных террористов забаррикадировались внутри здания. По другим данным, четверо из них могли скрыться, бросив оружие и смешавшись с толпой эвакуированных, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Однако их оружие и одежда пока не найдены.

Сотрудники ДПС перекрывают дороги в окрестностях «Крокус Сити Холла».

Пожарные бригады приступили к тушению здания. Привлечены вертолеты. Также спасатели вошли внутрь в поисках оставшихся людей.

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      Любовь Ширижик
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