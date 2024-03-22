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23:03, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Главный поставщик оружия в даркнете опроверг причастность к теракту в «Крокусе»

Главный поставщик оружия в даркнете опроверг причастность к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Представители крупнейшего в России поставщика оружия в даркнете опровергли причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». Сообщение об этом появилось в одном из Telegram-каналов, аффилированных с магазином.

«Единственное, что могу сказать: автоматы были переделанными. Это явно видно. [Наш] магазин не продает и не продавал автоматы. А продавал их [тот же поставщик, который] продал стволы ижевскому стрелку, пострелявшему детей в школе», — написал представитель магазина. Он также предположил, что после теракта в России будет усилен контроль за оборотом оружия.

При этом в понедельник, 18 марта, в другом Telegram-канале, имеющем отношение к этому магазину, появилось сообщение о поиске перевозчика оружия.

Террористическая атака на концертную площадку произошла вечером 22 марта. Минимум пять человек вошли в здание и открыли прицельную стрельбу из автоматического оружия. По данным ФСБ, погибли 40 человек, пострадали более 100. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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