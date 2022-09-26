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Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе

Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 17

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 17. Об этом сообщили власти Удмуртии со ссылкой на данные СКР, передает РИА Новости.

«Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — говорится в публикации.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что во время нападения на школу № 88 в Ижевске погибли три учителя. «Погибли три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка», — объяснил министр.

О произошедшем в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. По последним данным, погибли 17 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Позднее он покончил с собой.

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Марина Совина
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