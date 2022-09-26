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Раненный при стрельбе в ижевской школе ученик рассказал о нападении

Раненый ученик ижевской школы №88 после стрельбы побежал к директору и сказал о нападении

Фото: Izhlife

Раненый ученик ижевской школы №88 побежал в кабинет директора сразу после начала стрельбы и сообщил о нападении. Об этом он рассказал «Ленте.ру» в понедельник, 26 сентября.

«[В момент нападения] находился в школе на первом этаже, преступник зашел с главного входа и начал стрелять по всем, кого видел. После [я] побежал в кабинет директора и сообщил о происходящем», — пояснил школьник.

Госпитализированному школьнику оказывают помощь врачи.

Нападение на школу в Удмуртии произошло утром 26 сентября. Мужчина в черном с нацистской символикой на одежде ворвался в школу №88 на Пушкинской улице. По словам старшеклассников, стрельба началась прямо во время уроков, поэтому они не сразу поняли, что происходит. Те, кто находились в этот момент в классах, закрыли двери и спрятались за шкафами.

По предварительным данным Следственного комитета, погибли 13 человек, в том числе 7 детей и 6 взрослых. Ранены 7 взрослых и 14 школьников. Нападавший покончил с собой, его тело нашли полицейские. Его мотивы пока неизвестны.

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Варвара Родикова
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